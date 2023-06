L’Inter ha una speranza: perché il Chelsea può aprire ai prestiti − Sky

Secondo Sky Sport, non è ancora detta l’ultima parola dopo l’incontro che c’è stato tra Inter e Chelsea per Lukaku e Koulibaly (vedi articolo). La società inglese potrebbe comunque cambiare idea e aprire alla possibilità. Tanti giocatori in rosa e Pochettino sono variabili importanti.

POSSIBILITÀ − Secondo Sky Sport, l’Inter può avere ancora una speranza sulle operazioni che riguardano Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly. Il Chelsea ha, per il momento, chiuso a possibili prestiti (vedi QUI). Ma non è detta l’ultima parola, anzi. La posizione dei Blues si può ammorbidire per un motivo ben preciso: in primis perché ha veramente tanti giocatori in rosa. Ma poi anche perché le scelte saranno indirizzate anche in base alle volontà di Mauricio Pochettino. Si potranno cercare così formule che possono mettere d’accordo tutti, società e giocatori. L’Inter continua perciò a lavorarci.