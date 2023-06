Newcastle su Barella? All’Inter non sono arrivate offerte − Sky

La redazione di Sky Sport smentisce l’arrivo di un’offerta all’Inter per Nicolò Barella (vedi QUI). In ogni caso la cifra che il Newcastle avrebbe pronta sarebbe troppo bassa. Il punto della situazione.

SMENTITA − Per quanto riguarda le voci arrivate dall’Inghilterra su Nicolò Barella, Sky Sport fa sapere che all’Inter non è arrivata nessuna offerta. Certamente, poi, i 58 milioni di euro di cui si parla nell’ambiente giornalistico inglese non sarebbero considerati come una super offerta. Anzi. Inoltre, Simone Inzaghi ha chiesto alla società la conferma di tutti i big. Per far cambiare la situazione e idea all’Inter servirebbe perciò qualcosa di davvero clamoroso.