Inter-Chelsea: Koulibaly non semplice, per Lukaku una speranza – SM

Il Chelsea non sembra voler cedere in prestito Lukaku e Koulibaly all’Inter (vedi articolo). Sportmediaset spiega le differente situazioni in cui si trovano i due calciatori.

DUE SITUAZIONI – Le prime richieste avanzate dall’Inter al Chelsea non hanno dato un esito molto positivo. Piero Ausilio negli incontri organizzati in Inghilterra ha proposto al club inglese il prolungamento del prestito di Romelu Lukaku e quello di Kalidou Koulibaly. La risposta è negativa, seppur non di totale chiusura. Il dirigente dell’Inter ha incontrato Ramadani, procuratore del difensore senegalese, ma l’operazione appare complicata. I Blues hanno necessità di vendere Koulibaly ma l’ingaggio da 10 milioni di euro risulta alto per le casse dell’Inter, che non potrebbe beneficiare neanche del decreto crescita. Per quanto riguarda, invece, Romelu Lukaku la parola d’ordine sembra essere “tempo”. Inoltre, come fa sapere Sportmediaset, una delle speranze per l’Inter potrebbe essere l’intercessione di Roc Nation Sports. L’agenzia che cura l’immagine dell’attaccante belga, infatti, ha uno stretto rapporto con il numero uno del Chelsea.

Fonte: Sportmediaset – Marco Barzaghi