Koulibaly, l’Inter tenta la formula Lukaku. Risposta Chelsea – TS

L’Inter avanza la proposta di prestito al Chelsea per Koulibaly. La formula è la stessa di Lukaku. Tuttosport spiega la situazione.

RICHIESTA – Fra l’Inter e il Chelsea il dialogo è aperto su più fronti, uno di questi è quello legato a Kalidou Koulibaly. Piero Ausilio, in missione a Londra per dare il via alle trattative nerazzurre, ieri pomeriggio ha avuto un appuntamento con l’agente del calciatore. Secondo Tuttosport, nel corso dell’incontro col procuratore Ramadani, il dirigente dell’Inter ha avanzato la richiesta del prestito per il difensore senegalese. La formula con la quale i nerazzurri tentano di affondare il colpo al Chelsea è la stessa utilizzata per la trattativa di Romelu Lukaku (vedi articolo): prestito e parte dello stipendio pagato dai Blues. Nonostante il club inglese abbia inserito Koulibaly nella lista dei sacrificabili, visto la stagione non semplice avuta dopo l’arrivo a Londra un anno fa, non è sembrata esserci apertura. Secondo Tuttosport, però, è ancora presto per una risposta definitiva e molto risiede nelle mani del difensore stesso. Se Koulibaly dovesse fare pressione al Chelsea, come fatto un anno fa da Lukaku, allora la situazione per l’Inter potrebbe farsi più semplice.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini