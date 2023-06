Carrasco sicuro: «Lukaku giù di morale? No, mentalmente è forte!»

Lukaku impegnato col Belgio prima di concludere definitivamente la stagione. Carrasco parla del suo stato d’animo dopo la finale di Champions League persa con la maglia dell’Inter

MENTALMENTE CARICO − Dopo la finale di Champions League con l’Inter, persa 1-0 contro il Manchester City, Romelu Lukaku è volato in Nazionale per giocare le gare di qualificazione col Belgio. Le parole in conferenza stampa del compagno Yannick Ferreira Carrasco sul suo stato d’animo: «Non abbiamo dovuto tirarlo su di morale, mentalmente Romelu è molto forte. So come ci si sente, io ho perso la Champions ai rigori (nel 2016 contro il Real Madrid, ndr). Non è facile, ma è il nostro lavoro. E Romelu è arrivato qui con grande entusiasmo. Si sta allenando bene».