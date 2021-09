Inter, si lavora al post Handanovic: Onana il favorito, Leno l’alternativa – TS

Nell’edizione odierna del Tuttosport tiene banco la questione portiere in casa Inter. I nerazzurri, infatti, sono al lavoro per il post Handanovic: si segue Onana in scadenza con l’Ajax. Leno dell’Arsenal l’alternativa

AL LAVORO – L’Inter è già al lavoro per il futuro. La società nerazzurra, secondo quanto riferito dal Tuttosport, sarebbe al lavoro per preparare il post Handanovic. La società segue due piste parallele: l’ultima, in ordine di tempo, è quella che porta a Bernd Leno, portiere tedesco in forza all’Arsenal. Nella giornata di ieri, l’estremo difensore dei “Gunners” ha palesato, con un’intervista, il suo desiderio di cambiare aria (a Londra ha perso il posto da titolare, ndr) e di spostarsi dall’Inghilterra a Milano (qui le sue parole). L’Inter, però, rimane piuttosto fredda: il contratto di Leno è in scadenza nel 2023 ed il suo rendimento, nelle ultime stagioni, è in calo. Difficile che i nerazzurri possano pensare di investire del denaro su di lui.

SCELTA – La scelta più probabile è quella che porta ad Andre Onana, 25enne estremo difensore dell’Ajax. Il camerunense, che ha il contratto in scadenza nel 2022, è la prima scelta per l’Inter che segue il portiere da diverso tempo. I discorsi sul rinnovo con il club olandese sono fermi e l’Inter si sente in pole sul portiere, anche se ci sarà da battere la concorrenza di diversi club fra cui Barcellona, Napoli e Lione.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport