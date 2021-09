Leno: «Inter? Londra bella ma Milano non male. Aspetto l’inverno»

Leno non chiude la porta all’Inter, dopo le voci circolate in giornata che però non hanno trovato grosse conferme (vedi articolo). Il portiere dell’Arsenal, parlando a Sport Bild, non disdegnerebbe un trasferimento a Milano.

CAMBIO IN PORTA? – L’Inter sta iniziando a guardarsi attorno per il portiere. Una delle opzioni segnalate è Bernd Leno, che di recente ha perso il posto fra i pali all’Arsenal in favore di Aaron Ramsdale. Il tedesco commenta la sua situazione di numero 12: «È difficile per me, ovviamente, ma è una scelta del manager. Le voci sull’Inter? Londra è molto bella, anche Milano non è male ed è vicino alla città dove sono nato, Stoccarda (ride, ndr). Ma non sto ancora pensando a questo, perché mi sento a casa all’Arsenal. Solo se non dovesse cambiare nulla nella mia situazione entro l’inverno ci potrei pensare, per capire quali opzioni ho. Ma ora mi concentro sul lavoro in allenamento».

Fonte: sportbild.bild.de – Tobias Altschaffl