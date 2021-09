Stadi al 75% di capienza, il Governo prende tempo: la possibile data – CdS

Sul Corriere dello Sport arrivano aggiornamenti in merito alla situazione relativa agli Stadi. Nonostante il parere favorevole del CTS per la riapertura degli impianti con la capienza al 75%, infatti, il Governo prende tempo

ATTESA – Il Governo, nonostante il parere favorevole del CTS sulla riapertura al 75 % degli stadi, e del 50 % dei palazzetti al chiuso, non si è ancora pronunciato in tal senso. C’è attesa quindi, fra tifosi e addetti ai lavori, sul momento in cui arriverà la decisione definitiva. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Draghi starebbe aspettando indicazioni su discoteche e sale da ballo in modo da poter fare un provvedimento univoco che comprenda anche le strutture sportive e gli stadi.

DATA – La FIGC attende novità già a partire da domani. Gravina e la federazioni sono sempre state d’accordo con l’apertura graduale degli stadi, la Lega Serie A preme per il 100 %. È pressoché sicuro che il prossimo turno di campionato si giocherà con la capienza al 50%. Le Final Four di Nations League, invece, potrebbero essere giocate in deroga con gli impianti aperti al 75%.

Fonte: Giorgio Marota – Corriere dello Sport