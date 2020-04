Inter, Sanchez ha fatto rientro a Milano: ora quarantena e lavoro a casa

Condividi questo articolo

L’Inter ritrova anche Sanchez, come da programmi (vedi articolo). Secondo quanto riportato da “Tutto Mercato Web”, il cileno è l’ultimo degli stranieri a rientrare in Italia dopo il permesso ottenuto dalla società per volare all’estero

RIENTRO – L’Inter ritrova Alexis Sanchez. Il cileno prima di Pasqua aveva chiesto e ottenuto un permesso dalla società nerazzurra per recarsi in Cile a causa di motivi familiari (vedi articolo). L’ex Barcellona, come da programma, ha fatto rientro oggi a Milano e ora dovrà osservare altre due settimane di quarantena. Ovviamente anche per lui, come per il resto della squadra, vale il lavoro atletico affidato da Antonio Conte in vista della ripresa degli allenamenti.