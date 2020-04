Lega Serie A, i club rispondono alla richiesta di sconto di Sky: i dettagli

La Lega Serie A ha confermato la volontà di tutte le venti squadre di portare a termine la stagione in corso (vedi articolo). Secondo quanto appreso dall’ANSA, le società hanno anche risposto alle richieste della Pay TV. Di seguito i dettagli

RISPOSTA – I club di Serie A nell’Assemblea in cui hanno deciso di portare a termine la stagione in corso, hanno inoltre dato alla Lega il mandato di salvaguardare i contratti con Sky. Secondo quanto appreso dall’ANSA, è questa la risposta dell’Assemblea di Lega a una lettera con cui le Pay TV chiedevano sostanzialmente uno sconto e una dilazione finché non si torna in campo.