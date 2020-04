Inter, all’appello manca solo Sanchez: atteso oggi a Milano – TS

Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, Alexis Sancehz – che ha ricevuto un permesso dall’Inter per questioni private -, è atteso oggi a Milano.

SANCHEZ – Manca solo Alexis Sanchez all’appello, ultimo di quei giocatori partiti, dopo la quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus (COvid-19), nei rispettivi paesi. L’attaccante in particolare era volato in Cile qualche giorno prima di Pasqua per problemi familiari. Tra l’altro – segue il quotidiano torinese -, il suo è stato un cambio di programma dovuto a questioni private perché, inizialmente, non era previsto lasciasse l’Italia. L’Inter di Antonio Conte comunque continua il programma da casa per mantenersi in forma, seguendo le indicazioni sull’alimentazione date da Matteo Pincella, nutrizionista del club.

Fonte: Tuttosport.