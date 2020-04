UEFA, varie ipotesi di calendario per campionati e...

UEFA, varie ipotesi di calendario per campionati e coppe: l’aggiornamento

L’UEFA ha tenuto quest’oggi la prima delle riunioni della settimana per definire la ripresa del calcio in Europa (vedi articolo). Il primo consulto, con i rappresentanti delle federazioni, ha portato a diverse ipotesi per il calendario dei campionati, della Champions League e dell’Europa League. Domani e mercoledì si prosegue.

L’INCONTRO – “Oggi, la UEFA ha parlato in videoconferenza con le cinquantacinque federazioni affiliate, aggiornandole sulle alternative valutate dai due gruppi di lavoro istituiti a metà marzo.

Sono state illustrate varie ipotesi di calendario per le competizioni per club e per nazionali.

Inoltre, si è parlato dei fondi destinati alle federazioni attraverso il programma UEFA Hat Trick. A a tal proposito, la UEFA ha ribadito l’impegno a effettuare i pagamenti come previsto.

Nonostante le più vive raccomandazioni a concludere i campionati e le coppe nazionali, alcuni casi specifici saranno valutati appena saranno pronte le linee guida per la partecipazione alle competizioni europee in caso di annullamento di un campionato.

Tutte le decisioni nei suddetti ambiti saranno annunciate giovedì dopo il meeting del Comitato Esecutivo”.

Fonte: UEFA.com