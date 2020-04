Inter, Sanchez in Cile per motivi familiari: quarantena al rientro – GdS

Inter, Sanchez in Cile per motivi familiari: quarantena...

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, Alexis Sanchez sarebbe rientrato in Cile una settimana fa, chiedendo all’Inter un rimpatrio per motivi familiari. Tornerà in Italia a breve, ma è destinato a partire in ritardo rispetto ai compagni

COMPLICAZIONI – Non sono rientrati tutti. A differenza di quanto si credeva, c’è un giocare dell’Inter ancora all’estero. È Alexis Sanchez, che da circa una settimana è rientrato a Santiago per motivi familiari. Il cileno, che ha chiesto all’Inter permesso e “discrezione” per il viaggio non programmato, è pronto a rientrare in Italia. Arriverà domani o martedì. A quel punto partirà la quarantena di 14 giorni prevista per chi viene dall’estero: avrà una settimana di ritardo rispetto ai compagni in vista di una eventuale ripresa degli allenamenti.

Fonte: La Gazzetta dello Sport