Inter-Roma, punita la contestazione a Lukaku: ammenda alla società!

Inter-Roma fa ancora discutere a distanza di giorni, sia per il botta e risposta tra la Lega Serie A e Mourinho che per le tante polemiche pre-partita sul ritorno di Lukaku a San Siro. Proprio su questo secondo punto si è espresso il Giudice Sportivo, multando la società nerazzurra per i cori rivolti al belga

AMMENDA – Inter-Roma si è giocata domenica alle 18 con vittoria portata a casa dalla squadra di Simone Inzaghi grazie al gol di Marcus Thuram. Le polemiche legate al match sono ancora tante, dalla polemica di José Mourinho con la Lega Serie A al tanto chiacchierato ritorno per la prima volta da avversario a San Siro di Romelu Lukaku.

Inter-Roma, multata la società nerazzurra: le motivazioni del Giudice Sportivo

I tifosi dell’Inter, ai quali erano stati vietati i fischietti per la contestazione al belga, sono andati avanti per la loro strada nonostante tutto. Il Giudice Sportivo però non perdona e ha punito l’Inter con un’ammenda di cinquemila euro “per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, intonato cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”. Il riferimento è chiaramente a Lukaku.