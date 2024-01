L’Inter è rientrata da Riyad con la Supercoppa! Campioni a Milano

L’Inter è appena atterrata a Milano dopo la grande avventura a Riyad con la vittoria della Supercoppa italiana. I nerazzurri tornano da vittoriosi.

RIECCOLI − L’Inter è appena rientrata a Milano dopo la vittoria della Supercoppa italiana. Trofeo in mano al team manager Matteo Tagliacarne. Ora per i nerazzurri meritato giorno di riposo dopo le fatiche in Arabia, per poi ritrovarsi nuovamente per preparare la partita contro la Fiorentina, in programma domenica sera al Franchi. I nerazzurri si trovano momentaneamente secondi dopo la vittoria della Juventus sul campo del Lecce. Ovviamente c’è una partita da recuperare con l’Atalanta.