Napoli-Inter, le pagelle: super Pavard! Ma uno fa passo indietro – TS

L’Inter si gode la sua ottava Supercoppa Italiana dopo la vittoria sul Napoli. Man of the match è Lautaro Martinez, che porta a casa il voto più alto per Tuttosport. Gran partita di Pavard.

NUMERI – Archiviata la vittoria di ieri sera dell’Inter sul Napoli, i nerazzurri hanno fatto rientro a Milano con la terza Supercoppa Italiana consecutiva. La quinta per Simone Inzaghi, recordman assoluto della competizione. Come di consuetò pero, anche Tuttosport ha dato le sue pagelle ai calciatori dell’Inter. Yann Sommer si porta a casa un 6.5. Il portiere dell’Inter decisivo su Kvaratskhelia, riesce ancora una volta a mantenere la porta inviolata. 7 pieno per Benjamin Pavard che prima amministra bene in difesa, poi arriva l’assist vincente per Lautaro Martinez. 6.5 anche per De Vrij che mura Kvaratskhelia ma per un giallo viene sostituito (Carlos Augusto 6). Altro sei per Francesco Acerbi: prova a fare il suo impostando qualche azione. Anche Matteo Darmian porta a casa un 6, il terzino dell’Inter fa una prestazione diligente ma con meno acuti rispetto alla Lazio.

VITTORIA – Insufficienza per Nicolò Barella che rientra con un 5.5: un passo indietro rispetto alle ultime prove, sbaglia nell’ultimo tocco. 6.5 per Hakan Calhanoglu ed Henrik Mkhitaryan. Il turco prova la via del gol, poi cerca di gestire palla e ci riesce. L’armeno invece, cresce con il passare del tempo. 6 per Federico Dimarco che in alcune occasioni sbaglia il cross. 6.5 per il subentrante Sanchez che dà il via al gol. 5.5 per Thuram che prova il lavoro in profondità. 6.5 anche per Marko Aranutovic, subentrato proprio al posto del francese. 7.5 per Lautaro Martinez. Una gara a spezzoni che viene scacciata via al momento del gol vittoria. Simone Inzaghi 7: la vince alla fine, come lui nessuno.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini