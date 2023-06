Inter, punto della situazione su Lukaku: dal Chelsea all’Arabia − Sky

L’Inter sta facendo il punto della situazione sul mercato e sulle possibili operazioni a cui lavorare. A tal proposito, si discute con il Chelsea per Romelu Lukaku. Le novità di Sky Sport, anche in merito all’indiscrezione sull’Arabia Saudita.

PUNTO DELLA SITUAZIONE − L’Inter si riunirà oggi per parlare di diversi temi. In primis, la società parlerà con Simone Inzaghi per un eventuale rinnovo di contratto (vedi QUI), ma poi si farà anche il punto in ottica calciomercato. È anche per questo motivo che Piero Ausilio è volato a Londra per parlare con il Chelsea. Si tratta, infatti, per Kalidou Koulibaly (vedi QUI) e per Romelu Lukaku. Secondo Sky Sport, l’Inter proverà a rinnovare il prestito. Ma tutto è ancora da comprendere, anche in base all’interesse arrivato dall’Arabia Saudita. È già sopraggiunta qualche offerta per il belga.