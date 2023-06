Onana, atteso incontro Inter-Chelsea. Idea Vicario e non solo – SM

L’Inter è pronta a incontrare il Chelsea per valutare un’offerta su Onana. Intanto la dirigenza nerazzurra continua ad apprezzare Vicario e un altro portiere per l’eventuale sostituto. Le ultime notizie di calciomercato da Sportmediaset.

PORTIERI – L’idea che André Onana possa lasciare l’Inter continua a essere una delle possibilità per il futuro del portiere camerunese. Soprattutto considerando l’interesse che dimostra il Chelsea nei suoi confronti. Per questo nei prossimi giorni, secondo Sportmediaset, Piero Ausilio incontrerà i Blues per capire quanto sono disposti a offrire per avere in rosa Onana. Intanto, l’Inter pensa al profilo per l’eventuale sostituto tra i pali. In prima linea rimane sempre Guglielmo Vicario dall’Empoli. Ma, a quanto pare, la dirigenza nerazzurra apprezza anche il portiere del Valencia, Iago Herrein.

Fonte: Sportmediaset – Marco Barzaghi