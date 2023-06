Inter-Chelsea, Ausilio ha le idee chiare: si tratta per Koulibaly − Sky

Secondo quanto riferito da Sky Sport ci sono diverse operazioni di mercato in ballo per l’Inter (vedi QUI). Nello specifico, Piero Ausilio si sta preparando per Londra dove parlerà con il Chelsea di due operazioni nello specifico. Si tratta, infatti, anche per il prestito di Kalidou Koulibaly.

PRESTITO − Ausilio sarà a Londra per parlare con il Chelsea a nome dell’Inter. Nello specifico si parlerà di Romelu Lukaku, ma non solamente. Nel vivo anche l’idea che conduce a Kalidou Koulibaly. Il difensore, ex Napoli, dovrebbe arrivare in prestito secondo Sky Sport ma l’ostacolo sarebbe quello dell’ingaggio elevato. Il suo profilo andrebbe comunque a sostituire quello di Milan Skriniar che è passato al PSG.