Inter, prima di pensare al mercato c’è da pensare alla stagione

L’Inter prepara la sfida con la Fiorentina. I nerazzurri sabato alle 18 devono tornare a vincere in tutti i modi per tenere aperto il discorso scudetto. Nelle ultime ore tanti i nomi usciti e accostati ai nerazzurri per il prossimo mercato. Ma serve calma.

TEMPO AL TEMPO – L’Inter ha bisogno di vincere contro la Fiorentina per tenere aperto il discorso scudetto. Il finale di stagione è importantissimo perché l’Inter, in base a questo risultato, potrà permettersi un determinato tipo di calciomercato. Nelle ultime ore sono molti i nomi accostati alla formazione campione d’Italia in carica. Ma serve tempo. Prima l’Inter deve chiudere bene la stagione e poi pensare al mercato. Con un secondo scudetto conquistato l’appeal dell’Inter a livello internazionale (oltre alle casse societarie) crescerebbe. E’ per questo che Inzaghi ieri ha strigliato i suoi e pensa solo alla Fiorentina. Passo dopo passo. Tempo al tempo.