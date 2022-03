Calhanoglu, i bonus mancano da tanto. Serve tornare ad incidere

L’Inter non vive un grande periodo di forma. I nerazzurri hanno pareggiato 1-1 a Torino e ora, contro la Fiorentina sabato, devono tornare a vincere a tutti i costi. Per farlo servirà anche che Hakan Çalhanoğlu torni a incidere come ha fatto nei mesi scorsi.

BONUS – L’Inter deve uscire definitivamente dal tunnel e per farlo deve battere la Fiorentina sabato a San Siro. Un impegno non semplice ma che i nerazzurri devono assolutamente vincere. Per farlo servirà che tutti diano il loro contributo con Simone Inzaghi che spera di ritrovare anche il miglior Calhanoglu. Il centrocampista turco infatti con 6 gol e 9 assist in Serie A è uno dei miglior centrocampisti del campionato ma i suoi bonus mancano da un po’. L’ultimo assist il turco lo ha registrato contro il Milan (2 febbraio, corner per Perisic) e l’ultimo gol addirittura il 12 dicembre contro il Cagliari in casa. Servirà che Calhanoglu torni a incidere perché l’Inter ha bisogno delle sue giocate e dei suoi lampi.