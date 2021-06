Inter, per il nuovo main sponsor sulla maglia si pensa a una criptovaluta – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, il nuovo main sponsor che andrebbe a sostituire Pirelli potrebbe essere una criptovaluta.

MAIN SPONSOR – Il nuovo Main Sponsor sulla maglia dell’Inter potrebbe essere una criptovaluta. Secondo il quotidiano romano, i fronti aperti sono negli Stati Uniti e in Inghilterra, con contatti sempre più approfonditi con alcune società che appunto gravitano sul mondo delle criptovalute. L’Inter dal canto suo cerca uno sponsor che superi quota 30 milioni. I tempi comunque non saranno brevi, per questo motivo i tifosi dovranno attendere ancora qualche mese prima di scoprire ufficialmente quale sarà il nuovo sponsor dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – P. Gua.

