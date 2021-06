Suning, altra grana in patria. Multa di 385 milioni di euro in Cina: il motivo – CdS

Secondo il “Corriere dello Sport” in edicola questa mattina, Suning sarebbe stato multato in Cina per non aver rispettato i termini di comunicazione alla Borsa di un’operazione messa in piedi qualche giorno fa. La cifra della multa si agirerebbe intorno ai 385 milioni.

IN PATRIA – Suning, altri problemi in patria. Questa volta riguarda una multa corposa di ben 385 milioni per non aver rispettato alcuni termini di comunicazione alla Borsa per un’operazione con lo scopo, chiaramente, di garantirsi liquidità. Vale a dire la cessione del 5,59% di ‘Suning Tesco’ ad un nuovo fondo in cambio degli stessi 385 milioni indicati dalla multa. A quanto pare sarebbe già scattato il ricorso per la sanzione e il procedimento in Tribunale è momentaneamente sospeso.

Fonte: Corriere dello Sport – P. Gua.

