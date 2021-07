Inter, oggi il raduno! Primo ‘vero’ giorno per Inzaghi, con tanti assenti

L’Inter oggi inizia ufficialmente la stagione 2021-2022. Lo fa con il raduno ad Appiano Gentile e il primo vero giorno per Inzaghi da allenatore, dopo la presentazione di ieri (vedi articolo).

NUOVO INIZIO – A quarantaquattro giorni dall’inizio della Serie A comincia la stagione dell’Inter. I Campioni d’Italia si ritroveranno quest’oggi ad Appiano Gentile, nel raduno che avvia le attività precampionato. Simone Inzaghi, presentato ieri alla stampa, non potrà ovviamente avere con sé tutta la rosa. In primis mancano i tre ancora in corsa fra Copa América (Lautaro Martinez) ed Europei (Nicolò Barella e Alessandro Bastoni), poi tutti quelli che hanno partecipato alle manifestazioni continentali. Si tratta dei sudamericani Alexis Sanchez, Matias Vecino e Arturo Vidal e degli europei Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Stefan de Vrij, Valentino Lazaro, Romelu Lukaku, Ivan Perisic (peraltro ancora in isolamento) e Milan Skriniar. Più ovviamente Christian Eriksen, che l’Inter e Inzaghi aspettano per tantissimi motivi. Chi è uscito alla fase a gironi sarà fra i primi ad aggregarsi, fra qualche giorno, da oggi invece presenti tanti giovani.

GLI ALTRI ESCLUSI – Oltre a chi deve godere di qualche vacanza ci sono poi gli esuberi dell’Inter. Joao Mario attende la fine dell’operazione col Benfica (vedi articolo), Sebastiano Esposito sta andando al Basilea (vedi articolo). Ci sarà invece Radja Nainggolan, tornato in settimana a Milano in attesa di andare al Cagliari. Difficile, però, che il belga resti a lungo a disposizione di Inzaghi. Il nuovo tecnico farà gli allenamenti ad Appiano Gentile, poi prima amichevole (ancora da ufficializzare) sabato 17 luglio contro il Lugano nella città ticinese. La squadra rimarrà in Italia due settimane, prima di spostarsi in America per la tournée con la Florida Cup (vedi articolo). Mercoledì prossimo l’Inter conoscerà il calendario di Serie A: si parte nel weekend del 21 e 22 agosto.