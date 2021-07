Inter, comincia la settimana del raduno: i primi appuntamenti della stagione

La stagione 2021-2022 è già cominciata e per l’Inter questa è la settimana della ripresa. Inzaghi prende definitivamente possesso di Appiano Gentile e inizia le attività del 2021-2022.

SI RICOMINCIA! – La prima data ufficiale della stagione 2021-2022 per l’Inter è da cerchiare in rosso sul calendario: dopodomani. Alle 13, allo Stadio Meazza, si terrà la conferenza di presentazione di Simone Inzaghi (vedi articolo). È il primo evento ufficiale, e col nuovo allenatore ci sarà anche Giuseppe Marotta. Poi, il giorno dopo, il raduno ad Appiano Gentile col primo allenamento. Ovviamente non ci potrà essere tutta l’Inter al completo, visto che molti giocatori hanno avuto impegni con le rispettive nazionali. Tre lo sono tuttora: Nicolò Barella e Alessandro Bastoni con l’Italia, Lautaro Martinez con l’Argentina. Per la rosa, che al momento conta come nuovi acquisti su Hakan Calhanoglu e Alex Cordaz, gli ingressi saranno a gruppi e nel primo giorno è chiaro come non saranno in tanti.

GLI APPUNTAMENTI – L’Inter giocherà la prima amichevole della stagione 2021-2022 contro il Lugano. Manca solo l’ufficialità, ma sarà sabato 17 luglio (vedi articolo): Simone Inzaghi debutterà sfidando i ticinesi come già accaduto ad Antonio Conte, in una sfida ormai classica dell’estate nerazzurra. Poi tournée negli Stati Uniti, con la Florida Cup che vede le due amichevoli al momento già annunciate (vedi articolo). Non saranno le uniche, è probabile ce ne sia anche una contro l’Atlético Madrid in Israele (vedi articolo). Lì però saremo già nel mese di agosto, quando il campionato sarà ormai vicino. Mercoledì 14 luglio è in programma (salvo slittamenti) la presentazione del calendario di Serie A, che da quest’anno sarà asimmetrico (vedi articolo). Per l’Inter il ritorno in campo, con lo scudetto sul petto, non è ormai lontano: il via nel weekend del 21 e 22 agosto.