Esposito al Basilea, non solo il prestito: tutte le formule con l’Inter – Sky

Esposito va al Basilea: l’Inter definisce la formula. Gianluca Di Marzio, in collegamento da Wembley, ribadisce la notizia già data in giornata (vedi articolo) con nuovi dettagli: ecco cosa ha detto nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

CESSIONE – Ecco la notizia di Gianluca Di Marzio: «Va all’estero Sebastiano Esposito. Va al Basilea in prestito con diritto di riscatto a otto milioni e controriscatto a dieci. Domani (oggi, ndr) le visite mediche». L’attaccante classe 2002 è reduce da una stagione in prestito in Serie B, prima alla SPAL e poi al Venezia. Per Esposito ora si aprono le porte di un’esperienza in un campionato differente.