Esposito, Basilea nel futuro: firme stasera, attaccante Inter in viaggio

Sebastiano Esposito, attaccante dell’Inter, è sempre più vicino al Basilea: il giovane nerazzurro in viaggio verso la Svizzera.

PRESTITO – Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, Sebastiano Esposito sarà presto un giocatore del Basilea. L’attaccante dell’Inter andrà in prestito al club elvetico ed è già in viaggio verso la Svizzera. La firma è attesa in serata.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com