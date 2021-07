Inter, Socios nuovo main sponsor? Spunta la nuova ipotesi – Sky

Può essere Socios il nuovo main sponsor dell’Inter, dopo aver concluso lo scorso 30 giugno l’accordo (che durava dal 1995) con Pirelli. L’annuncio arriva da Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

SCELTA FATTA? – «Il main sponsor dell’Inter dovrebbe essere Socios, che è lo stesso del Valencia». L’annuncio arriva da Gianluca Di Marzio, in collegamento da Wembley per Sky Sport. Si tratta di un’azienda, con sede a Malta, che promuove l’interazione fra i tifosi attraverso un’app. In Italia ha già come partner Juventus, Milan, Novara e Roma, ma non come main sponsor. Si attendono novità, ma intanto può essere Socios il sostituto di Pirelli sulle maglie dell’Inter.