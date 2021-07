Colonnese: «Due nomi per sostituire Hakimi. Inzaghi all’Inter con voglia»

Hakimi è ufficialmente un nuovo giocatore del PSG (vedi articolo) e l’Inter è alla ricerca di un nome per sostituirlo degnamente. A “TMW Radio”, Colonnese ha indicato Bellerin e Lazzari come i due profili più adatti. L’ex difensore dell’Inter ha detto la sua anche su Inzaghi, pronto a iniziare la sua avventura in nerazzurro.

CESSIONE PESANTISSIMA – L’Inter ha ceduto Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain, ora è ufficiale. Scelta dolorosa ma obbligata per motivi di bilancio, come dichiarato da Beppe Marotta (vedi articolo). Adesso inizia la caccia al sostituto dell’esterno marocchino. Intervenuto a “TMW Radio”, l’ex difensore Francesco Colonnese ha sottolineato come colmare la lacuna non sarà facile, ma ha anche indicato due profili ideali per la fascia destra nerazzurra: «La cessione di Hakimi è pesantissima. Uno come lui non puoi sostituirlo, fa la differenza. Però se lo devi cedere per forza, l’unica soluzione è trovare un giocatore che possa sostituirlo al meglio, anche se non sarà mai come lui. Qualcuno che ti faccia sentire meno l’assenza rispetto ad altri ruoli dove è più difficile trovare giocatori all’altezza. Hector Bellerin mi piace molto, potrebbe fare quel ruolo alla grande. Lui o Manuel Lazzari sono i giocatori più adatti per sostituire Hakimi».

ENTUSIASMO – Colonnese ha concluso il suo intervento con una considerazione su Simone Inzaghi, appena arrivato in nerazzurro: «Inzaghi è andato a Milano con grande voglia ed entusiasmo. È molto motivato, ha voluto fortemente l’Inter lasciando la Lazio dopo tanti anni». Oggi Inzaghi e Marotta hanno presentato la nuova stagione in conferenza stampa (vedi articolo).