Inter, oggi primo giorno di ritiro alla Pinetina: previste due sedute al giorno – CdS

Inter, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, oggi primo giorno di ritiro alla Pinetina per Simone Inzaghi, previste due sedute di allenamento al giorno e non solo.

RITIRO – Inter, in attesa che tutta la squadra riceva la prima dose di vaccino così come voluto dalla Lega Serie A per tutti i club, i cancelli della Pinetina oggi si apriranno intorno le 9-9:30 per iniziare la serie di tamponi da effettuare a tutta la squadra. Ad accogliere la squadra ci sarà il nuovo tecnico, Simone Inzaghi, con il suo staff e la dirigenza nerazzurra. Durante il ritiro alla Pinetina previste due sessioni di allenamento al giorno.

Fonte: Corriere dello Sport

