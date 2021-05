Inter, Oaktree e Bain puntano al controllo. Suning temporeggia – TS

LE TRATTATIVE – Inter , trattative molto serrate quelle tra Suning e i due fondi americani. L’ostacolo maggiore, secondo il quotidiano di Torino, riguarda gli accordi legati alle sponsorizzazioni cinesi. Oaktree prevede l’acquisto della quota del 31% da Lion Rock e il maxi-finanziamento, per un totale di 300 milioni complessivi. Bain , invece, mette sul piatto 270 milioni, limitandosi al ruolo di finanziatore puro che però diventerebbe proprietario di maggioranza in caso di insolvenza, un po’ come successo al Milan con il fondo Elliott. Un aspetto che a quanto pare accomuna l’analisi dei due fondi è il flusso di sponsorizzazioni cinesi

Sulle colonne di “TuttoSport” oggi in edicola viene fatto il punto della situazione in merito a Oaktree e Bain, i due fondi americani interessati a una parte delle quote dell’Inter ma con l’obiettivo, un giorno, di prenderne in controllo.

