Juventus-Inter, Conte si affida ai titolarissimi: si rivede Eriksen dal 1′?

LA PROBABILE – Juventus-Inter si avvicina. Per Conte e per l’ambiente nerazzurro, nonostante lo scudetto conquistato con largo anticipo, il match dell’Allianz Stadium ha una valenza ed un sapore particolare. Ecco perché, il tecnico nerazzurro, potrebbe decidere di schierare la formazione tipo, dopo aver dato spazio, nelle ultime uscite, alle seconde linee. In porta, quindi, dovrebbe rivedersi Handanovic dal 1′. In difesa pronti Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo dovrebbero agire Barella, Brozovic ed Eriksen, con Hakimi a destra e Darmian a sinistra. In attacco pronti Lautaro Martinez e Romelu Lukaku .

