Diritti tv, Sky esclusa? Spunta l’ipotesi Mediaset e partita in chiaro – CDS

Diritti tv, oggi si riunirà ancora una volta l’assemblea di Lega in video conferenza per discutere del tema caldo legato all’assegnazione del pacchetto 2. Sky verso l’esclusione? Come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, nuova chance per Mediaset e dunque la possibilità di avere una partita in chiaro.

DIRITTI TV – Oggi nel corso dell’assemblea di Lega si discuterà principalmente del discorso legato ai diritti tv e in particolare l’assegnazione del pacchetto 2, quello delle tre partite di campionato in esclusiva. Secondo il “Corriere dello Sport”, i club di Serie A sono pronti a confermare la scelta di non prendere in considerazione l’offerta di Sky se prima non rinuncerà al ricorso contro l’assegnazione dei diritti per il prossimo triennio a DAZN.

NUOVA IPOTESI – Intanto per l’assegnazione del pacchetto 2 la nuova ipotesi potrebbe essere legata a Mediaset, che si era detta interessata solo se avesse potuto usufruire dell’opzione della partita in chiaro da trasmettere per esempio il lunedì.

Fonte: Corriere dello Sport

