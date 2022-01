Inter, mercoledì la ripresa degli allenamenti: Inzaghi solo con Dzeko

L’Inter dopo la vittoria sul Venezia per 2-1 si è concessa il rompete le righe alla squadra fino a mercoledì, quando torneranno tutti ad allenarsi (tranne i sudamericani partiti). In attacco il tecnico avrà a disposizione solamente Edin Dzeko. Inzaghi incrocia le dita.

APPRENSIONE – Inzaghi dopo l’ultima vittoria in campionato contro il Venezia ha concesso alla squadra tre giorni di riposo, prima del ritorno ad Appiano Gentile previsto per mercoledì. Tutta la squadra sarà dunque a disposizione del tecnico, eccetto Joaquin Correa per infortunio e i sudamericani impegnati con le nazionali. Nerazzurri in apprensione, in particolare Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, di fatto 2/3 dell’attacco a disposizione di Inzaghi (mercato permettendo). I due sono partiti e presto dovranno affrontare delle sfide impegnative con le rispettive nazionali, e non saranno disponibili prima della metà della prossima settimana. A tal proposito, Inzaghi in attacco avrà a disposizione solamente Edin Dzeko nel corso di questi allenamenti. L’Inter incrocia le dita, la storia recente di Sanchez col Cile è stata infatti caratterizzata da diversi infortuni. In vista degli impegni di febbraio Inzaghi non può permettersi altre indisponibilità in attacco.