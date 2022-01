Perrone: «Inter, una cooperativa del gol! Tutto l’opposto della Juventus»

Il giornalista Perrone, in collegamento con La Domenica sportiva su Rai 2, ha elogiato la grande capacità dell’Inter di andare facilmente in gol. Secondo lui un esempio arriva dalla vittoria di mercoledì scorso ai tempi supplementari in Coppa Italia contro l’Empoli.

COOPERATIVA DEL GOL − Il giornalista Roberto Perrone vede una grande capacità di segnare da parte dei nerazzurri: «L’Inter ha questa cooperativa del gol. Se ci pensate, nell’ultima gara in Coppa Italia contro l’Empoli hanno segnato uno della vecchia guardia, che arrivava dalle retrovie e uno che lo stanno per vendere. Tutto l’opposto della Juventus che fa grandissima fatica a segnare».