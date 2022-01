Inter, ufficiale l’emissione di un nuovo bond: 415 milioni per rifinanziare il debito

Inter, adesso è davvero tutto definito e finalmente ufficiale. Il nuovo bond, su cui la società lavorava da tempo, è da oggi realtà. Attraverso un documento ufficiale la società nerazzurra annuncia la novità finanziaria, facendo il punto della situazione del terzo trimestre del 2021

BOND UFFICIALE – L’Inter annuncia l’emissione di un bond da 415 milioni di euro con scadenza 2027 per ri-finanziare tutte le spese del Club rispetto alla precedenza scadenza, fissata per il 31 dicembre 2022. Rispetto alle previsioni degli ultimi giorni, il nuovo bond per rifinanziare il debito è di 415 milioni anziché 425. Seguiranno aggiornamenti e dettagli.