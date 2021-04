Inter, i tre fondi a supporto di Suning: dal Bordeaux ecco King Street – FF

Suning accelera per il prestito-ponte con cui sistemare i conti dell’Inter e finalmente ci sono i nomi. In Francia – precisamente sull’autorevole periodico France Football – si assicura che uno dei fondi coinvolti sia King Street, in uscita strategica dal Bordeaux

ECCO 250 MILIONI – Il Bordeaux è in amministrazione controllata dopo il dietrofront dell’attuale proprietà. Si tratta del fondo d’investimento americano King Street, che sta cercando ufficialmente un nuovo acquirente perché non vuole più sostenere il club francese né finanziare le sue esigenze. Attuali e future. Il motivo? King Street, insieme a Fortress e a un terzo fondo non ancora noto, sarebbe pronto a finanziare un prestito per un importo di 250 milioni di euro all’Inter. Tradotto: King Street vuole lasciare il Bordeaux per l’Inter! L’operazione, qualora andasse in porto, non verrebbe comunque annunciata prima della fine della stagione da parte dell’Inter. La strategia di Suning, infatti, si basa sulla convinzione che in questo momento sia fondamentale aspettare (la vittoria dello Scudetto, ndr). Una notizia che era nell’aria, come anticipato esattamente una settimana fa da Inter-News.it (vedi esclusiva). Si resta in attesa di aggiornamenti e – ovviamente – conferme.

Fonte: France Football – Thymoté Pinon e Laurent Crocis