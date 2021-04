Conte è sempre più primo ma anche più social. Il tecnico nerazzurro utilizza nuovamente il mezzo video per regalare una lezione tecnico-tattica a tutti gli appassionati, ma soprattutto ai suoi detrattori. Riviviamo l’azione-gol di Inter-Cagliari

MATCH ANALYSIS – Le critiche che piovono dall’esterno non toccano minimamente Antonio Conte, che va per la sua strada. Giustamente fiero del suo lavoro. E della sua Inter, sempre più prima in Serie A (vedi classifica). Il tecnico nerazzurro riprende la bellissima azione che ha portato all’ultimo gol di Matteo Darmian – decisivo per i tre punti di Inter-Cagliari – per dare una lezione di tattica. Silenzio in aula, parola a mister Conte: “Contro squadre schierate difensivamente con tutti gli effettivi nella propria metà campo… L’importanza di muovere la palla da un lato all’altro del campo dando ampiezza per poi attaccare l’area con un minimo di cinque giocatori”. Di seguito il post, con tanto di video, pubblicato da Conte su Instagram.