Inter-Getafe, si va verso le porte chiuse: atteso comunicato UEFA

Non solo il ritorno in Spagna (vedi articolo), ma anche Inter-Getafe – sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League – in programma a San Siro il 12 marzo dovrebbe essere giocata a porte chiuse, secondo quanto riportato dalla radio spagnola COPE

PORTE CHIUSE – Dopo aver già giocato a porte chiuse la sfida a San Siro contro il Ludogorets, Inter-Getafe potrebbe essere la seconda sfida di Europa League consecutiva a porte chiuse per la squadra nerazzurra. Secondo quanto riportano infatti i giornalisti della radio spagnola COPE, la partita di andata in programma a Milano il 12 marzo si giocherà a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus che ha colpito l’Italia. A tal proposito è atteso per domani il comunicato ufficiale della UEFA.