Coronavirus, in Spagna richiesta per Getafe-Inter a porte chiuse

Secondo quanto dichiarato dal ministro spagnolo della sanità, Salvador Illa, il governo avrebbe richiesto di giocare sia Getafe-Inter di Europa League che Valencia-Atalanta di Champions League a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus.

EMERGENZA – L’emergenza coronavirus continua a preoccupare non solo l’Italia, ma l’Europa e il mondo intero. Mentre in Italia si continua a discutere su Juventus-Inter e sulla decisione di rinviare una partita che si sarebbe potuto e dovuto giocare a porte chiuse, in Spagna il governo prova a correre ai ripari. Notizia di poco fa infatti che il ministro della sanità Salvador Illa ha richiesto di giocare Getafe-Inter di Europa League e Valencia-Atalanta di Champions League a porte chiuse per evitare l’arrivo dei tifosi da zone considerate ad alto rischio, specificando che questo problema non si estende (per ora) alle sfide tra squadre interne al campionato spagnolo.