Conte, doppio ballottaggio in vista di Napoli-Inter: Eriksen arma? – Sky

Giovedì alle 20.45 si giocherà Napoli-Inter. I nerazzurri di Conte partono dalla sconfitta per 1 a 0 rimediata a San Siro nella gara d’andata. Ecco – secondo “Sky Sport” – le ultime sulla probabile formazione

INFORTUNI – Queste le parole di Andrea Paventi a “Sky Sport 24”: «Conte ha recuperato Handanovic che giochera titolare a Napoli. Gagliardini partirà dalla panchina, mentre per Sensi bisogna aspettare ancora qualche altro giorno. Si è fermato ieri Moses che non ci sarà a Napoli».

SCELTE – «Nella semifinale contro il Napoli il tecnico nerazzurro punterà sul suo 3-5-2. In difesa sicuri di una maglia da titolari Skrinia e de Vrij con D’Ambrosio invece in vantaggio su Godin. A centrocampo Vecino avanti rispetto a Eriksen. Al momento l’uruguagio gli permette di avere più garanzie con il danese che può essere l’arma a partita in corso».