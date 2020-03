Gattuso, scelte migliori contro l’Inter: la probabile formazione Napoli – Sky

Giovedì alle 20.45 si giocherà Napoli-Inter. Ecco, secondo Francesco Modugno di “Sky Sport”, le ultime sulla probabile formazione di Gattuso per la semifinale di ritorno di Coppa Italia (QUI le scelte di Conte)

TITOLARI – «Tanto del destino di Gattuso passa anche dalla partita contro l’Inter. Per il Napoli è una sfida che vale tanto perché vincere la Coppa Italia permetterebbe di avere una strada alternativa per l’Europa League. Per questo vedremo la squadra migliore possibile».

SCELTE – Questa la probabile formazione di Gennaro Gattuso in Napoli-Inter: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.