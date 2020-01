Inter-Eriksen: intermediario in arrivo in Italia, ore decisive?...

Inter-Eriksen: intermediario in arrivo in Italia, ore decisive? – Sky

Condividi questo articolo

Inter sempre più vicina a Christian Eriksen. L’agente parlerà oggi col Tottenham e un intermediario sarebbe in arrivo in Italia, sono quindi ore decisive per il centrocampista danese

ORE DECISIVE – Potrebbero essere ore decisive per il trasferimento di Christian Eriksen dal Tottenham all’Inter. Il punto di Alessandro Sugoni per Sky Sport: «Per Eriksen siamo in attesa di capire cosa succederà oggi a Londra dove l’agente incontrerà il Tottenham. E’ in arrivo in Italia un intermediario che è anche l’agente di Llorente, possono essere ore veramente decisive».