Inter, Llorente sÃ¬ o no? Politano convinto dalla proposta del Napoli – SM

Inter, Llorente sì o no? Politano convinto dalla proposta del Napoli – SM

Ore caldissime per il passaggio di Matteo Politano al Napoli. Stando a quanto riportato da Marco Barzaghi nel servizio di “Sportmediaset”, in mattinata gli agenti del giocatore hanno trovato l’accordo per il contratto. Da capire ora se nella trattativa rientrerà anche Fernando Llorente

ACCORDO A UN PASSO – Conto alla rovescia per il passaggio di Matteo Politano al Napoli. La conclusione della trattativa è ormai a un passo: in mattinata, dopo le prime resistenze, gli agenti del giocatore hanno trovato l’accordo con i partenopei per un contratto da 2,2 milioni di euro a stagione. Un sostanziale aumento rispetto all’1,5 percepito all’Inter. Al punto che l’attaccante sembra essersi buttato alle spalle l’idea di andare alla Roma.

I DETTAGLI – Ora c’è da trovare la quadra tra le due società, ma da entrambe le parti c’è la forte volontà di chiudere l’affare. Si dovrebbe chiudere con un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro + 5 di bonus. Ancora da definire, però, la posizione di Fernando Llorente: l’attaccante spagnolo potrebbe non rientrare nella trattativa tra Inter e Napoli per Politano. Eventualità che spalancherebbe le porte di Appiano Gentile a Olivier Giroud, da tempo in attesa di una chiamata dai nerazzurri.

