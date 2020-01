Eriksen-Inter con il ricavato di Politano. Segnale da Zhang – SM

Si accende il mercato dell’Inter. Il gioco a incastri orchestrato da Beppe Marotta si sta finalmente concretizzando: le imminenti cessioni di Politano al Napoli e di Gabigol al Flamengo permetteranno ai nerazzurri di completare l’affondo decisivo per Christian Eriksen. Ma saranno decisive anche alcune rinunce da parte del danese. Ecco le ultime da “Sportmediaset”

INCASTRI – Prima la definizione della tratativa Politano-Napoli (vedi qui). Poi, con il ricavato della cessione dell’attaccante, Marotta alzerà l’offerta al Tottenham per Christian Eriksen. Ore caldissime per il mercato dell’Inter, dunque: la giornata di oggi sembra propedeutica per la fumata bianca con gli Spurs. Da tenere in considerazione anche la cessione, imminente, di Gabigol al Flamengo: anche questa operazione permetterà ai nerazzurri si accontentare definitivamente Daniel Levy.

SEGNALE – Ma non è tutto qua. Per portare a termine la trattativa è necessario anche uno sforzo da parte di Eriksen: il danese rinuncerà a parte della ricca commissione da parte dei nerazzurri. Segnale importante della sua forte di volontà di sposare il progetto di Antonio Conte. A dimostrare l’imminente chiusura dell’affare arriva anche un importante segnale da parte di Stevn Zhang: il presidente dell’Inter è rimasto a Milano e non è partito per le consuete vacanze in occasione del Capodanno cinese.

Fonte: Sportmediaset.