Inter e BC Partners, ulteriore indizio fornito da uno sponsor a bordocampo

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Secondo quanto riporta il giornalista di “Calcio e Finanza” Matteo Spaziante, un indizio a favore delle trattative tra Suning e BC Partners per le quote dell’Inter potrebbe arrivare anche da uno sponsor a bordocampo in particolare. Ovvero Dental Pro, già partner della società nerazzurra dal marzo 2019.

SPONSOR NON CASUALE – Nonostante la partnership tra Inter e Dental Pro, iniziata nel marzo 2019, si sia conclusa la scorsa stagione, il marchio continua a essere presente tra gli sponsor sui led a bordocampo nelle gare giocate dai nerazzurri a San Siro. Una scelta non casuale, dal momento che l’azionista di maggioranza del gruppo odontoiatrico italiano è nientemeno che BC Partners. Lo stesso fondo di Private Equity che è in trattativa con Suning proprio per acquisire la maggioranza anche della società nerazzurra. Una via d’accesso agevolata per i discorsi tra i due colossi, anche se bisogna sottolineare come possa non bastare, dal momento che negli ultimi tempi i discorsi sembrano essersi raffreddati.

Fonte: Matteo Spaziante – Calcio e Finanza