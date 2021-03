Inter-Atalanta, miglior attacco consolidato… Grazie alla difesa

Alessandro Bastoni e Milan Skriniar (Photo by Marco Luzzani/Getty Images via OneFootball)

La sfida Inter-Atalanta giocata ieri sera a San Siro ha visto affrontarsi i due migliori attacchi della Serie A. I nerazzurri (di Milano) hanno consolidato non solo il primo posto, ma anche la testa nella “classifica dei gol segnati”. Il tutto grazie alla difesa (e non solo per la rete decisiva di Milan Skriniar)

MIGLIOR ATTACCO CONSOLIDATO – 63 a 60. Questo recita in questo momento la classifica dei gol segnati in questo campionato di Serie A. Inter-Atalanta ha infatti visto affrontarsi le due squadre che di più hanno segnato in questa stagone. Un dato consolidato da parte della squadra di Antonio Conte grazie alla propria difesa. Perché proprio mentre tutti si sarebbero aspettati piogge di gol dalle due coppie d’attacco Lautaro Martinez – Romelu Lukaku e Duvan Zapata – Luis Muriel, a decidere è stato il cosiddetto “uomo che non ti aspetti”. Il 63esimo gol dei nerazzurri è infatti stato siglato da Milan Skriniar (al terzo in stagione dopo quelli segnati contro Verona e Roma, entrambi in trasferta) con un precisissimo tiro all’angolino destro della porta difesa da Sportiello.

DIFESA FONDAMENTALE – Ma non è stato solo il gol in sé a consolidare il miglior attacco dei nerazzurri. Inter-Atalanta è stata infatti una prova difensivamente perfetta per la squadra di Antonio Conte, con solo una piccolissima sbavatura sul colpo di testa di Duvan Zapata nel primo tempo. Sbavatura su cui Samir Handanovic si è fatto trovare pronto con un prodigioso intervento di riflesso che ha negato al colombiano la rete dello 0-1. Insomma, la differenza tra questa Inter e quella di inizio anno è che sempre di più la difesa sta facendo la differenza, permettendo all’attacco di non veder vanificati i suoi sforzi. E consolidando sempre di più anche il primo posto in classifica con un buon vantaggio sulle inseguitrici. Con buona pace degli esteti del calcio.