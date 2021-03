VIDEO – Inter-Atalanta 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Milan Skriniar (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

Inter-Atalanta, posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



PESANTISSIMA! – Inter-Atalanta 1-0 nel posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. L’Inter dà un grande segnale alle inseguitrici: vince un altro scontro diretto e senza subire gol. Ottima la prova dell’Atalanta, che nel primo tempo ha le migliori occasioni su due corner consecutivi fra il 39′ e il 40′: sul primo il colpo di testa di Duvan Zapata è respinto da Samir Handanovic, sul secondo la deviazione aerea di Berat Djimsiti trova ben appostato Marcelo Brozovic sul palo per opporsi di coscia. Non segna Romelu Lukaku? Nessun problema, ci pensa un difensore: Milan Skriniar. Lo slovacco al 54′ risolve una mischia in area, con contatto sospetto fra Robin Gosens e Alessandro Bastoni, con un destro rasoterra che vale l’1-0. Gian Piero Gasperini mette Luis Fernando Muriel, ma il colombiano si fa notare solo per un tiro respinto da Handanovic. Nel finale la capolista soffre relativamente, porta a casa i tre punti e conferma il +6 sul Milan e il +10 sulla Juventus. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.