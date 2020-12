Inter-Crotone, nerazzurri al lavoro ad Appiano Gentile: il programma – Sky

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Inter-Crotone è in programma domenica alle 12:30. I nerazzurri si sono ritrovati questa mattina ad Appiano Gentile per iniziare il lavoro di preparazione alla sfida di San Siro. Le ultime da Matteo Barzaghi per “Sky Sport”

AL LAVORO – L’Inter questa mattina si è ritrovata ad Appiano Gentile. I nerazzurri si preparano alla sfida al Crotone, in programma domenica alle 12:30. La squadra questa mattina, ha effettuato un giro di tamponi rapidi. Successivamente la squadra ha svolto un allenamento mattutino, con lavoro prettamente fisico. Questo pomeriggio, i nerazzurri, torneranno al lavoro agli ordini di Antonio Conte. A riportarlo Matteo Barzaghi per “Sky Sport”