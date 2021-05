Inter, cosa manca per l’annuncio ufficiale di Inzaghi: ostacolo Lotito – CdS

Il “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, fa il punto sulla situazione contrattuale di Simone Inzaghi, in un articolo a firma di Andrea Ramazzotti. L’Inter dovrà attendere l’ok di Claudio Lotito, presidente della Lazio, per formalizzare il nuovo tecnico

DETTAGLI – Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Inter. Pochi dubbi su questo, nonostante annuncio ufficiale e foto di rito non abbiano ancora fatto la loro comparsa sui canali ufficiali del club nerazzurro. L’ormai ex tecnico della Lazio non può ancora vestirsi di nerazzurro “alla luce del sole“: è ancora sotto contratto con il club biancoceleste e lo sarà fino al prossimo 30 giugno.

OSTACOLO – Lotito e Inzaghi non si sono lasciati benissimo (per usare un eufemismo), complice il dietrofront del tecnico successivo all’offerta dell’Inter. Proprio il presidente della Lazio è un ostacolo che Giuseppe Marotta proverà a smussare in questi giorni. Secondo il “Corriere dello Sport”, infatti, l’AD nerazzurro in settimana vuole risolvere la situazione e accogliere subito Inzaghi, per cominciare a lavorare con più serenità.

PROSSIME MOSSE – Il “Corriere” chiarisce che Inzaghi e la proprietà si sono già parlati: gli obiettivi di mercato sono stati impostati e il tecnico ha fatto un primo giro di telefonate ai calciatori (vedi articolo). L’Inter, però, ha fretta di svelare al mondo il nuovo tecnico in grande stile, anche per ridare entusiasmo alla piazza. Marotta, che è consigliere di Lega come Lotito, ci proverà, chiedendo anche al numero uno della Figc Gabriele Gravina, una revisione della disposizione sugli allenatori che, avendo cambiato ufficiosamente società, rischiano di iniziare la stagione con qualche difficoltà (accadrà anche con Luciano Spalletti e il Napoli).

COMPAGNI – Tra le altre cose, Simone Inzaghi ha praticamente definito il suo staff. Secondo il “Corriere”, sono già certi il vice storico Massimiliano Farris, il collaboratore tecnico Mario Cecchi e il preparatore atletico Fabio Ripert. Quasi certamente si aggregheranno anche i collaboratori tattici Ferruccio Cerasaro e Riccardo Rocchini. Sponda Inter, verranno confermati il preparatore dei portieri Adriano Bonaiuti e il nutrizionista Matteo Pincella. La data d’inizio della stagione dovrebbe essere fissata intorno al 10 luglio.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

